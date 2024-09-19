10 сентября русская армия начала контрнаступление на Курском направлении - с первого же дня от оккупантов освобождаются населённые пункты, на нескольких участках враг отступил, на других - сидит в огневом мешке.
Смена тактики ВСУ и новые резервы - враг "начал наступление" на Курщине. Более 10 тысяч солдат брошены в ловушке
Комментарии
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Виктор Галкин
Наёмников, в плен не брать.
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19 час.
ЮТ
Юрий Тумаков
Осталось довести состав ВС России до 10 миллионов, и всем бросить одновременно в сторону врага шапки, то сказка превратится в быль.
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18 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Всё всё знают, где формируются резервы ВСУ, куда и как они будут нападать на Россию и..., ни кто ни чего не предпринимает! Не забрасывает места скопления войск противника и наемников ФАБ-3000, с безопасного расстояния. Не уничтожает их на территории Украины! Генералы с большими звездами мы воюем или как? Долго ещё за ваши "сратегические" просчёты солдаты и мирное население своими жизнями будет расплачиваться?
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13 час.
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