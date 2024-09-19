Смена тактики ВСУ и новые резервы - враг "начал наступление" на Курщине. Более 10 тысяч солдат брошены в ловушке

ИМ

Ильдус Мамлеев

Всё всё знают, где формируются резервы ВСУ, куда и как они будут нападать на Россию и..., ни кто ни чего не предпринимает! Не забрасывает места скопления войск противника и наемников ФАБ-3000, с безопасного расстояния. Не уничтожает их на территории Украины! Генералы с большими звездами мы воюем или как? Долго ещё за ваши "сратегические" просчёты солдаты и мирное население своими жизнями будет расплачиваться?