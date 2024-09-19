Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 620 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Отвали от Украины,она вам никто.Украина,это там,где сбили ваш самолет!Европа отстаёт: Б...
  • Eduard
    А что Украина их колония,что разрешения получают?Отметьте это в конституции тогда!СМИ: Великобритан...
  • Александр Ляшенко
    Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов, и постивший его в сетях  Максим Тришин, предупредили жителей России, что...Подполковник ФСБ ...

Смена тактики ВСУ и новые резервы - враг "начал наступление" на Курщине. Более 10 тысяч солдат брошены в ловушке

Смена тактики ВСУ и новые резервы - враг "начал наступление" на Курщине. Более 10 тысяч солдат брошены в ловушке

10 сентября русская армия начала контрнаступление на Курском направлении - с первого же дня от оккупантов освобождаются населённые пункты, на нескольких участках враг отступил, на других - сидит в огневом мешке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Галкин
Наёмников, в плен не брать.
Ответить
19 час.
ЮТ
Юрий Тумаков
Осталось довести состав ВС России до 10 миллионов, и всем бросить одновременно в сторону врага шапки, то сказка превратится в быль.
Ответить
18 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Всё всё знают, где формируются резервы ВСУ, куда и как они будут нападать на Россию и..., ни кто ни чего не предпринимает! Не забрасывает места скопления войск противника и наемников ФАБ-3000, с безопасного расстояния. Не уничтожает их на территории Украины! Генералы с большими звездами мы воюем или как? Долго ещё за ваши &quot;сратегические&quot; просчёты солдаты и мирное население своими жизнями будет расплачиваться?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх