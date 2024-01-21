Самозанятых пенсионеров предложили исключить из списка работающих жителей России

При этом нужно исправно выплачивать взносы на пенсионное страхование. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложило исключить самозанятых пенсионеров, осуществляющих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из категории работающих граждан.