Эксперты разъяснили, что означает знак «Скользкая дорога» и как вести себя при его проезде

До наступления холодов, когда дорога начнет покрываться наледью, остается не так много времени. А это значит, что некоторым автомобилистам не помешало бы освежить свои знания об обязательных для этого периода времени знаках.
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