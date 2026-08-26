Рафаэль Камара протестирует болид Формулы 1 Ferrari

Formula 1Действующий чемпион Формулы 3, представитель молодёжной программы Ferrari Рафаэль Камара, который выступает в юниорской моносерии Формула 2 в составе команды Invicta Racing, протестирует болид Формулы 1.
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