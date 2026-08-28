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Водила

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Как снять транспортный налог за давно проданный автомобиль: пошаговый разбор

Ситуация, когда человек получает налоговое уведомление за имущество, которого у него давно нет, способна вызвать не только недоумение, но и настоящую тревогу.

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