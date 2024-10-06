В Рязанской области произошло 309 пожаров из-за неисправных электроприборов

В результате таких возгораний пострадали 22 человека, погибли 9 человек. Чтобы избежать пожара из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании электроприборов, необходимо: - использовать сертифицированные электроприборы, - проверять проводку и в случае неисправности доверять ремонт профессионалу, - избегать перегруза электросети, - уходя из дома, выключать электроприборы из розеток, - отказаться от использования неисправных приборов, - следить за состоянием проводов.