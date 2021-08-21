"Пульс Планеты"Военное дело«Талибан» передаст России образцы захваченного новейшего американского оружия Движение «Талибан» захватило в качестве трофеев огромное количество военной техники и вооружения американского производства.Вернуться к статье227НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр РаевскийБла-бла-бла в перемежку с хайли-лайкли!!! Зачем России эта техника не понятно!!!Nikolia VovchenkoВряд ли "этот подарок" пиндосы оставили в спешкеСергей КожемякоВ армии нет выражения "потерял"... А что талибы сделают с трофеями - это они будут решать сами... Ну или выгадывать политические или экономические преференции...ЖЦЖитель Царицыно"новейшие американские военно-транспортные вертолеты CH-46 Sea Knight" 1958 г разработки...))) Автор, купите себе букварь!Александр СимаковДва букваря, одного мало. "Новейшие вертолёты Black Hawk" - 1974 года.Толочко ВалентинаВы ещё напишите-лучшие в мире солдаты-это солдаты США......Только их пятки везде и видят, а хотелось бы лицо увидеть хоть когда нибудь.Влад и мирУ них не лица, а перекошенные от страха испуганные рожи. Смотреть на них противно.ИПИван ПетровЕсли получим секреты запада, то талибы просто симпатяги! 😜Ольга КожемякинаПримитивные и подлые пиндосы больше всего боятся не рассекречивания их "уникального и новейшего вооружения", а того, что весь мир узнает про допотопность техники.NWnovichokspb waismanИменно потому (что амертехника- оказалось говном) и не толькоNWnovichokspb waismanИменно потому (что амертехника- оказалось говном) и не только талибы "легко" за 20 лет одержали "верх" над амерами...Alexandr PЧо за галимую ахинею ты гонишь (фекалий обожрался)? Их воен-транспортные вертолеты считаются самыми надежными в мире (потенц-го противника нужно объективно оценивать), они оч нехило показали во всех войнушках что вели амеры, в отличии от чуть ли не каждый день падающей рос-ой авиатехники (вертолетов, разн самолетов на котор уже пассажиры категорически отказываются летать, т.к. взлет, авария, куча трупов. Такого сов-ые времена и близко не было, а вот при П сплошь аварии.NWnovichokspb waismanНа "оч нехило показали во всех войнушках" с недоразвитыми странами, а как во Вьетнаме (с помощью СССР) так и их ненадёжность проявилась в улепётываннии-проигрыше. Видно с твоей надёжностью, САША, не всё в порядке... Но так бывает...Anatolii KondratenkoЭто ты скунс видно говна обожрался. Это российские считаются самыми надежными. В мозгу у тебя аварии, ихнее СМИ молчит об ихних авариях. Вот только в Афгане ; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 почитай.Liudmila Kosteley (Моисеева)Ну Трамп ещё не договорил, что если бы не быстрое бегство из Афганистана. то США могли спокойно вывезти тезнику и ничего бы секретного не досталось России и Китаю. Ну у РФ есть и своё оружие не хуже. А вот Китай разберёт всё по винтикам, сделает копию и будет у них новейшее вооружение. И поблагодарят, кого? Ну кто подписывает такие приказы. У кого-то там в "зобу дыханье спёрло" Импичмента не избежать. А кому? Кто за его спиной? Нужно головой думать, кого Президентом такой большой страны ставить. Я бы, на месте Трампа, как Экс Президента, провела расследование, кто спрятался за спину дедушки, больного. И в виду его болезни, просто отпустила его лечиться. А узнать, кто это США так быстро развалил? Наверно Петров с Башировым. https://www.youtube.com/watch?v=Ujy0MTlvzykLiudmila Kosteley (Моисеева)https://www.youtube.com/watch?v=-2e96QKxQg4Alex НемоДа уж лучше бы клип из нормального фильма прицепила, например Офицеры. А то какой-то детский сказку-боевичок присобачила. Несерьезно однако.Liudmila Kosteley (Моисеева)Это награда Байдену за подмогу в свержении гегемона. Теперь Европа может попытаться выдти из под опеки.А там Буржуин вообще на Помпею похож. Ну а убегают где, лучше не придумешь, и название так и написано.https://www.youtube.com/watch?v=yWb0-0gs6gALiudmila Kosteley (Моисеева)https://www.youtube.com/watch?v=82MxIe95AI8valentina sergeevaДа ладно уж!.. Специально, поди, снабдили, под видом "не успели вывезти".Александр ЛукДумаю, что талибы действительно передадут часть вертолетов заинтересованным сторонам, хотя бы потому, что им не удастся их поддерживать в боеспособном состоянии.Александр СимаковЭту рухлядь под название "вертолёты" дороже было вывозить, чем списать. Потому и бросили пиндосы их в Афганистане. Они деньги считать умеют. Тем более, какие такие секреты наши военные не знают в вертолётах образца 1958 года и 1974 года?Комментировать
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