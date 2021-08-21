"Пульс Планеты"

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«Талибан» передаст России образцы захваченного новейшего американского оружия

«Талибан» передаст России образцы захваченного новейшего американского оружия

Движение «Талибан» захватило в качестве трофеев огромное количество военной техники и вооружения американского производства.

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Александр Раевский
Бла-бла-бла в перемежку с хайли-лайкли!!! Зачем России эта техника не понятно!!!
Nikolia Vovchenko
Вряд ли "этот подарок" пиндосы оставили в спешке
Сергей Кожемяко
В армии нет выражения "потерял"... А что талибы сделают с трофеями - это они будут решать сами... Ну или выгадывать политические или экономические преференции...
Житель Царицыно
"новейшие американские военно-транспортные вертолеты CH-46 Sea Knight" 1958 г разработки...))) Автор, купите себе букварь!
Александр Симаков
Два букваря, одного мало. "Новейшие вертолёты Black Hawk" - 1974 года.
Толочко Валентина
Вы ещё напишите-лучшие в мире солдаты-это солдаты США......Только их пятки везде и видят, а хотелось бы лицо увидеть хоть когда нибудь.
Влад и мир
У них не лица, а перекошенные от страха испуганные рожи. Смотреть на них противно.
Иван Петров
Если получим секреты запада, то талибы просто симпатяги! 😜
Ольга Кожемякина
Примитивные и подлые пиндосы больше всего боятся не рассекречивания их "уникального и новейшего вооружения", а того, что весь мир узнает про допотопность техники.
novichokspb waisman
Именно потому (что амертехника- оказалось говном) и не только
novichokspb waisman
Именно потому (что амертехника- оказалось говном) и не только талибы "легко" за 20 лет одержали "верх" над амерами...
Alexandr P
Чо за галимую ахинею ты гонишь (фекалий обожрался)? Их воен-транспортные вертолеты считаются самыми надежными в мире (потенц-го противника нужно объективно оценивать), они оч нехило показали во всех войнушках что вели амеры, в отличии от чуть ли не каждый день падающей рос-ой авиатехники (вертолетов, разн самолетов на котор уже пассажиры категорически отказываются летать, т.к. взлет, авария, куча трупов. Такого сов-ые времена и близко не было, а вот при П сплошь аварии.
novichokspb waisman
На "оч нехило показали во всех войнушках" с недоразвитыми странами, а как во Вьетнаме (с помощью СССР) так и их ненадёжность проявилась в улепётываннии-проигрыше. Видно с твоей надёжностью, САША, не всё в порядке... Но так бывает...
Anatolii Kondratenko
Это ты скунс видно говна обожрался. Это российские считаются самыми надежными. В мозгу у тебя аварии, ихнее СМИ молчит об ихних авариях. Вот только в Афгане ; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 почитай.
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Ну Трамп ещё не договорил, что если бы не быстрое бегство из Афганистана. то США могли спокойно вывезти тезнику и ничего бы секретного не досталось России и Китаю. Ну у РФ есть и своё оружие не хуже. А вот Китай разберёт всё по винтикам, сделает копию и будет у них новейшее вооружение. И поблагодарят, кого? Ну кто подписывает такие приказы. У кого-то там в "зобу дыханье спёрло" Импичмента не избежать. А кому? Кто за его спиной? Нужно головой думать, кого Президентом такой большой страны ставить. Я бы, на месте Трампа, как Экс Президента, провела расследование, кто спрятался за спину дедушки, больного. И в виду его болезни, просто отпустила его лечиться. А узнать, кто это США так быстро развалил? Наверно Петров с Башировым. https://www.youtube.com/watch?v=Ujy0MTlvzyk
Liudmila Kosteley (Моисеева)
https://www.youtube.com/watch?v=-2e96QKxQg4
Alex Немо
Да уж лучше бы клип из нормального фильма прицепила, например Офицеры. А то какой-то детский сказку-боевичок присобачила. Несерьезно однако.
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Это награда Байдену за подмогу в свержении гегемона. Теперь Европа может попытаться выдти из под опеки.А там Буржуин вообще на Помпею похож. Ну а убегают где, лучше не придумешь, и название так и написано.https://www.youtube.com/watch?v=yWb0-0gs6gA
Liudmila Kosteley (Моисеева)
https://www.youtube.com/watch?v=82MxIe95AI8
valentina sergeeva
Да ладно уж!.. Специально, поди, снабдили, под видом "не успели вывезти".
Александр Лук
Думаю, что талибы действительно передадут часть вертолетов заинтересованным сторонам, хотя бы потому, что им не удастся их поддерживать в боеспособном состоянии.
Александр Симаков
Эту рухлядь под название "вертолёты" дороже было вывозить, чем списать. Потому и бросили пиндосы их в Афганистане. Они деньги считать умеют. Тем более, какие такие секреты наши военные не знают в вертолётах образца 1958 года и 1974 года?

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