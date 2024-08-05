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Царьград

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Симоньян высказалась о вернувшихся в Россию разведчиках: "Верность присяге не пустой звук"

Симоньян высказалась о вернувшихся в Россию разведчиках: "Верность присяге не пустой звук"

Маргарита Симоньян заявила, что Россия вернула настоящих людей, а отдала "зверят".Вернувшиеся на Родину из западных тюрем разведчики — настоящие люди, для которых верность присяге и своей стране являются не пустым звуком.

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