23 декабря состоялся 1 этап городского Школьного кубка по игре ´Что? Где? Когда?´. Для поддержки и развития интеллектуального движения школьников Бобруйска ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.
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