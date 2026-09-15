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Чадаев: дроны РФ не будут конкурентными, пока сырьё идёт в КНР, а возвращаются детали

Чадаев: дроны РФ не будут конкурентными, пока сырьё идёт в КНР, а возвращаются детали

За прошедшие годы Россия так и не создала полную цепочку (цикл) производства собственных беспилотников, сохранив критическую зависимость от КНР.

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