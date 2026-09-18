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Регионы России

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Правительство предлагает разрешить размещение мобильных объектов дорожного сервиса на придорожных площадках отдыха

Правительство предлагает разрешить размещение мобильных объектов дорожного сервиса на придорожных площадках отдыха

Правительство Российской Федерации на заседании 17 сентября одобрило проект поправок к закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» для внесения в Госдуму.

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