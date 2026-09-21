Дебют Силаева в НХЛ: «Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс»

В ночь накануне старта нового сезона НХЛ состоялся выставочный матч, в котором «Нью-Джерси» на своем льду одолел «Айлендерс» — 2:1.
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