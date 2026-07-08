Почему нельзя просто сделать дырки в емкости для канализации

Кажется, что избавиться от постоянных вызовов ассенизаторов можно одним простым решением. Именно так решил один сосед: надоело платить за откачку — взял ломик, сделал отверстия в пластиковой емкости и вырезал часть дна, вспоминает автор канала «Бармаглот на стройке и дома».
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