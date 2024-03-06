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Десять лет Крымской весне: воспоминания участников

Десять лет Крымской весне: воспоминания участников

Немалую роль сыграли в возвращении Крыма в родную гавань казаки Кубанского войска. Именно им пришлось до подхода регулярных частей ВС РФ держать оборону границ автономной республики, блокировать украинские воинские части, следить за порядком в городе.

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