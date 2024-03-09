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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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CPU способен заменить видеокарту с трассировкой лучей, но «о производительно...

CPU способен заменить видеокарту с трассировкой лучей, но «о производительно...

CPU способен заменить видеокарту с трассировкой лучей, но «о производительности не спрашивайте»Присутствие технологии трассировки лучей становится всё более заметным в современных играх, но эта функция всё ещё остаётся крайне ресурсоёмкой, требуя мощных видеокарт.

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