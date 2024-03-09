CPU способен заменить видеокарту с трассировкой лучей, но «о производительно...

CPU способен заменить видеокарту с трассировкой лучей, но «о производительности не спрашивайте»Присутствие технологии трассировки лучей становится всё более заметным в современных играх, но эта функция всё ещё остаётся крайне ресурсоёмкой, требуя мощных видеокарт.