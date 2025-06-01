Нарушения сна оказались связаны с неожиданным эффектом

Neuroscience: Расстройства сна могут привести к повреждению слухового аппарата Ученые из Медицинского университета ВВС Китая обнаружили, что расстройства сна и потеря слуха могут быть тесно связаны — и не только статистически, но и биологически.
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