Казахстанский дзюдоист Серикжанов вышел в 1/8 финала Олимпиады

Казахстанский дзюдоист Ерлан Серикжанов победил азербайджанца Орхана Сафарова и вышел в 1/8 финала соревнований по дзюдо в весе до 66 кг на Олимпиаде-2020 в Токио Рахмонов с легкостью справился с Празерисом: готовился на Медео и задушил ветерана во втором раунде «Во дворе постоянно ходил раз на раз»: Камшыбек Кункабаев рассказал о взрослении, трилогии Головкин – Канело и мыслях о будущем Василий Левит – гордость Казахстана: спорно проиграл россиянину на Олимпиаде, арбитров назвали продажными, а болельщики гудели на награждении чемпиона.
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