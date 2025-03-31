Глава РФПИ: Россия и США начали дискуссии о проектах по добыче редкоземов

Дискуссии о реализации в России проектов по добыче редкоземельных металлов начаты с представителями США, заявил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, 31 марта сообщают «Известия».
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