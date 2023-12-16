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Newsweek: Зеленский встретит 2024 год с плохим настроением

Newsweek: Зеленский встретит 2024 год с плохим настроением

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает все больше трудностей, пишет Newsweek.По информации издания, политик не без оснований отсутствует новогоднее настроение, ведь Украина находится на пороге Нового года, в котором мало возможностей на прекращение конфликта с Россией.

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Комментарии
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Иван
А слабо гаранту сделать так, чтобы зеля следующий год вообще НЕ встретил?
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