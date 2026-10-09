Татарстанцев предупредили о сильном ветре 10 октября

В Татарстане днем 10 октября ожидаются порывы ветра до 15–18 м/с, в Казани местами — до 15 м/с. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по РТ.
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