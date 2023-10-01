Защитники природы высадили новый хвойный лес в Курганской области

В рамках ежегодной экологической акции в Курганской области заложили новый хвойный лес. Всего было высажено четыре тысячи молодых сосен, рассказали в пресс-службе департамента гражданской защиты и охраны окружающей среды региона.
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