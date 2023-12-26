Пермский завод перешел в собственность компании курганского НПО

Состоялась сделка по продаже пермского завода имени Дзержинского курганскому АО «НПО «Курганприбор». Между конкурсным управляющим завода Львом Шляпиным и компанией из Кургана заключен договор купли-продажи.
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