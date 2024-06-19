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Кадровая революция в Минобороны: Путин отправил к Белоусову проверенных людей

Кадровая революция в Минобороны: Путин отправил к Белоусову проверенных людей

Фото: nso.ru Перестановки в Минобороны России продолжаются. И если то, что происходило в предыдущие недели, называют началом некой чистки, то изменения, закреплённые указами Владимира Путина от 17 июня 2024 года, это уже кадровая революция.

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