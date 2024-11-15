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Диетолог Бережная предупредила о вероятности аллергии на растительный белок

Диетолог Бережная предупредила о вероятности аллергии на растительный белок

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная предупредила, что соевый белок, входящий в состав многих продуктов — колбас, мясных полуфабрикатов, мучных изделий и других, — не безобидный компонент.

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