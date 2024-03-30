От подписчика ✍️ Что-то опять горит в городе! В районе Красные Баррикады виден чёрный дым. Запах до Казачего.
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От подписчика ✍️ Что-то опять горит в городе! В районе Красные Баррикады виден чёрный дым. Запах до Казачего.