Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Леша и Лора Мусликовы
    Вот и я о том же. Пишем, а толку? Треп сплошной, порой на грани хамства и оскорблений. Ну и темы бестолковые зачастую..."Это моя честь!":...
  • Aлексей Boubnov
    И что толку от того что вы их пишете!?"Это моя честь!":...
  • Леша и Лора Мусликовы
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Зеленский зовёт Трампа на свидание. Просит приехать и оценить, «что сделала Россия»

Зеленский зовёт Трампа на свидание. Просит приехать и оценить, «что сделала Россия»

БлокнотРУ «Просроченный» президент Украины Владимир Зеленский позвал Дональда Трампа в гости.

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