Защитник «Филадельфии» Эллис выбыл на 4-6 недель из-за травмы нижней части тела

Защитник «Филадельфии» Райан Эллис пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы нижней части тела. 30-летний канадец в текущем сезоне провел только 4 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков при полезности «+2» и среднем времени 22:48.