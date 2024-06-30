Глава Дагестана раздражен травлей жителей республики, спровоцированной терактом

Случившиеся в Махачкале и Дербенте 23 июня теракты спровоцировали волну огульных выступлений. «Сторонние наблюдатели» не прекращают оскорбительные высказывания в адрес Дагестана, жалуется глава республики Сергей Меликов в своем Телеграм-канале.
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