Петр Толстой: Будем работать над созданием нового ФОКа в Выхино-Жулебино

Ранее с соответствующей просьбой к депутату обратились жители района Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой проинспектировал территорию на 8-9-м километрах МКАД, где планируется строительство нового спортивного комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии