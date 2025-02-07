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Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Оттавой». Он идет 3-м в гонке бомбардиров НХЛ с 79 очками в 51 игре

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:1). На счету 31-летнего россиянина стало 79 (25+54) очков в 51 игре в текущем сезоне при полезности «+10».

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