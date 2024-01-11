Путин ввел новый формат общения с бизнесом

Президент Владимир Путин изменил формат общения с бизнесом. Ежегодные встречи с представителями «Деловой России» со всех регионов страны, будучи в Хабаровске 11 января, он заменил на общение с предпринимателями Дальнего Востока.
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