NYT: Трамп переживает лишь за то, что не доиграл в гольф из-за покушения

Кандидат на пост главы Белого дома США Дональд Трамп во время разговора с единомышленниками и коллегами говорит, что переживает, потому что игру в гольф завершить не удалось из-за предполагаемого покушения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии