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Татьяна Голикова осуществила мечту детей из Алтайского края и ДНР

Татьяна Голикова осуществила мечту детей из Алтайского края и ДНР

Вице-премьер России Татьяна Голикова вновь приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний». Она осуществила мечту девочки из Алтайского края о компьютере и мальчика из Донецкой Народной Республики об укулеле, сообщили в аппарате политика.

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