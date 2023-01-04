Татьяна Голикова осуществила мечту детей из Алтайского края и ДНР

Вице-премьер России Татьяна Голикова вновь приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний». Она осуществила мечту девочки из Алтайского края о компьютере и мальчика из Донецкой Народной Республики об укулеле, сообщили в аппарате политика.