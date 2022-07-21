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Европа повторила английскую ошибку Наполеона в отношении России, — Le Figaro

Европа повторила английскую ошибку Наполеона в отношении России, — Le Figaro

Вводя санкции против России, Европа должна была вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году, пишет в Le Figaro французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж.

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