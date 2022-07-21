Вводя санкции против России, Европа должна была вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году, пишет в Le Figaro французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж.
Вводя санкции против России, Европа должна была вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году, пишет в Le Figaro французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж.
Свежие комментарии