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Несекретные материалы

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Что делать с такой нерусской «русской» 282-й статьей УК РФ?

Что делать с такой нерусской «русской» 282-й статьей УК РФ?

Итак, статья о публичном возбуждение вражды по признакам пола, расы, языка, национальности, происхождения, отношения к религии.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
при чём здесь правительство, ведь этим должна заниматься ГД, а т там в основном приходят поспать или в морской бой поиграть. Ведь прими ГД законы о мигрантах подобные законам нефтедобывающих стран  Ближнего Востока   и у России уже давно не было бы проблем.
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3 д.
Владимир Морж
Да, статья применяет односторонне. А почему?
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3 д.
Лидия
Интересно, кто автор этого законопроекта, наверное именно так и ведут себя &quot;спящие&quot;, начинающие выполнять заказ англосаксов на создание внутренней свары и смуты стране. Это ответ на вопрос почему и зачем.
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3 д.

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