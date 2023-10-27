Что делать с такой нерусской «русской» 282-й статьей УК РФ?

Евгений Мангуш

при чём здесь правительство, ведь этим должна заниматься ГД, а т там в основном приходят поспать или в морской бой поиграть. Ведь прими ГД законы о мигрантах подобные законам нефтедобывающих стран Ближнего Востока и у России уже давно не было бы проблем.