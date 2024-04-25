"Это не ваша земля!" Хозяин 404-й запретил погребения

ВМ

Владимир Минаков

Алексей! У нацистов лозунг " Нация превыше всего", а у фашистов - государство превыше всего... На Украине были кричалки "Україна - понад усе" ( Украина превыше всего), "Слава нації - смерть ворогам"... Я не ведаю, к какой категории это относится, выбор за Вами...