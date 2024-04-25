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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Это не ваша земля!" Хозяин 404-й запретил погребения

"Это не ваша земля!" Хозяин 404-й запретил погребения

Автор:  АМАРАНТ Ларри Финч, скупивший весь укрочернозем, раздражен бешеным ростом кладбищ. Пора это прекращать! Приветствую вас, товарищи! Вчера я выложил статью с двумя гиперзанятными роликами.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Алексей! У нацистов лозунг &quot; Нация превыше всего&quot;, а у фашистов - государство превыше всего... На Украине были кричалки &quot;Україна - понад усе&quot; ( Украина превыше всего), &quot;Слава нації - смерть ворогам&quot;...  Я не ведаю, к какой категории это относится,  выбор за Вами...
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Александр Платов
Ошибаетесь. Всё - с точностью до наоборот!
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Ингерман Ланская
у камуниздов - партия превыше всего. и все клялись не Родине , не Народу, а партии и славили партию...
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10 час.

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