Автор: АМАРАНТ Ларри Финч, скупивший весь укрочернозем, раздражен бешеным ростом кладбищ. Пора это прекращать! Приветствую вас, товарищи! Вчера я выложил статью с двумя гиперзанятными роликами.
"Это не ваша земля!" Хозяин 404-й запретил погребения
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Алексей! У нацистов лозунг " Нация превыше всего", а у фашистов - государство превыше всего... На Украине были кричалки "Україна - понад усе" ( Украина превыше всего), "Слава нації - смерть ворогам"... Я не ведаю, к какой категории это относится, выбор за Вами...
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10 час.
Александр Платов
Ошибаетесь. Всё - с точностью до наоборот!
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10 час.
Ингерман Ланская
у камуниздов - партия превыше всего. и все клялись не Родине , не Народу, а партии и славили партию...
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10 час.
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