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Новости Тамбова

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В Тамбове восстанавливают благоустройство после проведения земляных работ

В Тамбове восстанавливают благоустройство после проведения земляных работ

Восстановление нарушенного благоустройства - обязательное условие проведения земляных работ. Они считаются завершенными, если улицы, тротуары, дворовые территории полностью приведены в первоначальное состояние.

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