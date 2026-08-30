Why Captain Josephina Carrillo From Lioness Looks So Familiar

Before flying choppers and kicking butt as Josie Carrillo in Lioness, the actress who plays her appeared in a number of films and TV shows.
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