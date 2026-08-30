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Why Captain Josephina Carrillo From Lioness Looks So Familiar

Why Captain Josephina Carrillo From Lioness Looks So Familiar

Before flying choppers and kicking butt as Josie Carrillo in Lioness, the actress who plays her appeared in a number of films and TV shows.

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