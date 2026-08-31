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Мировое обозрение

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Вагенкнехт предупредила Мерца о риске втянуть Германию в войну с Россией

Вагенкнехт предупредила Мерца о риске втянуть Германию в войну с Россией

Политика канцлера Фридриха Мерца в отношении России может привести Германию к прямому военному столкновению, и этот сценарий уже не выглядит надуманным.

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