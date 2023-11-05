«К дисквалификации Ротенберга отнеслись спокойно»: тренер СКА Шафранов

Ска прервал серию поражение, победив «Витязь» в серии буллитов. Исполняющий обязанности главного тренера СКА Константин Шафранов прокомментировал победу команды над «Витязем» в матче КХЛ — Поражения немного могли давить на парней, особенно домашние.