«К дисквалификации Ротенберга отнеслись спокойно»: тренер СКА Шафранов

Ска прервал серию поражение, победив «Витязь» в серии буллитов. Исполняющий обязанности главного тренера СКА Константин Шафранов прокомментировал победу команды над «Витязем» в матче КХЛ — Поражения немного могли давить на парней, особенно домашние.
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