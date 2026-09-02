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Царьград

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Пьяный мужчина избил пассажира в метро Москвы, возбуждено дело

Пьяный мужчина избил пассажира в метро Москвы, возбуждено дело

В московском метро произошел инцидент: пьяный мужчина напал на пассажира по пути к станции "Китай-город".

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