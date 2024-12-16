В Симферополе, Ялте и Керчи ищут доноров крови

Республиканский «Центр крови» обновил данные потребности учреждения в запасах донорской крови. На этой неделе в Симферополе нужны доноры всех групп крови, особенно с первой и третьей группой крови и отрицательным резус-фактором.
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