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Дзен Дневник

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2 ошибки, которые угробили мой подкатной домкрат. Не повторяйте моих ошибок

2 ошибки, которые угробили мой подкатной домкрат. Не повторяйте моих ошибок

Здравствуйте, уважаемый читатель. Если вы следите за моими публикациями не только на Дзене, но и на других платформах, то, вероятно, уже видели множество обзоров инструментов и оборудования, которые я использую для личных нужд.

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