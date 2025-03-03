Марк Эйдельштейн снялся в рекламе флагманских смартфонов Galaxy S25

Рекламный ролик смартфонов Galaxy S25 вдохновлен артхаусным кино: Марк Эйдельштейн, исполнивший главную мужскую роль в оскароносном фильме «Анора», в танце демонстрирует все возможности новинки — от создания изображения из текста до мгновенного распознавания музыки.