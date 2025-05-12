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Сенатор Пушков: военное сотрудничество Британии и ЕС создаст «европейскую НАТО»

Сенатор Пушков: военное сотрудничество Британии и ЕС создаст «европейскую НАТО»

ЕС могут превратить в военный альянс, настроенный против России. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в  Telegram-канале, комментируя статью газеты The Times о вероятном присоединении британских войск к силам ЕС.

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