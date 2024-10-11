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Царьград

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Новый сквер на Сперанского во Владимире испортили синей кабинкой

Новый сквер на Сперанского во Владимире испортили синей кабинкой

Туалетная будка воткнута посреди нового сквера и совсем его не украшает.Новый сквер на Сперанского, которым так гордится мэрия Владимира, испортили синей туалетной кабинкой.

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