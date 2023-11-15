Штормовое предупреждение объявлено в Уссурийске из-за выхода циклона

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 16 и 17 ноября. По прогнозам синоптиков, в Уссурийске ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, однако не исключён и снег 18 ноября, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Примгидромет.