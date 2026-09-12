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Антифашист

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Мелони исключила союз с генералом Ванначчи и продолжит поддерживать Украину

Мелони исключила союз с генералом Ванначчи и продолжит поддерживать Украину

Глава правительства Италии Джорджа Мелони подтвердила, что не станет пересматривать свой курс по Украине и продолжит поддерживать Киев.

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