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В Хабаровском крае «Лаборатория безопасности» побывала в гостях у воспитанников детского сада

Начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю майор полиции Наталья Косихина и представитель Общественного совета при краевом ведомстве Елена Насырова провели занятия для воспитанников детского сада села Тополево.

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