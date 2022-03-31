В Хабаровском крае «Лаборатория безопасности» побывала в гостях у воспитанников детского сада

Начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю майор полиции Наталья Косихина и представитель Общественного совета при краевом ведомстве Елена Насырова провели занятия для воспитанников детского сада села Тополево.