Серебро Андреевой и Шнайдер на ОИ, Джокович взял золото, скандальное судейство в РПЛ, 0,005 секунды решили стометровку, разгромы от ЦСКА и «Локо», кишечная палочка после Сены и другие новости

1. Мирра Андреева и Диана Шнайдер взяли серебро в парном разряде на Играх-2024 в Париже. В финале российские теннисистки уступили Саре Эррани и Жасмин Паолини из Италии.
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